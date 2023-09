Lies of P, niente male davvero: Neowiz raggiunge la Top 3 in Giappone

Lo abbiamo detto a più riprese, spendendo grandi parole di elogio per quanto realizzato da Neowiz: Lies of P è un grande soulslike che mette insieme Pinocchio, bugie e oscurità in un progetto videoludico tanto derivativo quanto solido. Il successo della software house è alquanto evidente, come dimostrato dalle classifiche generali giapponesi.

Come riportato da Gematsu, Lies of P ha conquistato parte del Giappone nel periodo che va dal 18 al 24 settembre. I dati di vendita nel segmento di mercato di riferimento hanno evidenziato ulteriormente l'andamento più che positivo del titolo; Lies of P è già un successo con il picco di 16mila giocatori e la Top 15 su Steam. Volete conoscere nel dettaglio quanto avvenuto in Giappone nel lasso di tempo sopracitato? Qui di seguito vi riportiamo l'elenco completo dei dati:

Pikmin 1+2 – 23,941

Pikmin 4 (Nintendo, 07/21/23) – 22,894 copie su 864,229 totali

Lies of P – 9,493

Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 9,066 unità vendute (5,493,686 totali)

Pokemon Scarlatto e Violetto – 9,035 copie piazzate sul mercato (5,137,268 finora vendute da Nintendo)

Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 7,198 (3,470,036)

Minecraft – 5,996 copie (3,269,466 totali)

Super Smash Bros. Ultimate – 4,637 unità piazzate sul mercato giapponese (su 5,290,636 totali)

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo, 05/12/23) – 4,449 copie vendute (1,864,134 totali)

Super Bomberman R 2 (Konami, 09/14/23) – 4,433 copie vendute (16,021 totali)

Le analisi relative al fronte software evidenziano il dominio incontrastato di Nintendo Switch modello Oled con 54,089 mila piattaforme vendute, seguito da PlayStation 5 con 43,482 unità e Switch Lite con 8,432 macchine da gioco piazzate sul mercato.