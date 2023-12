Lies of P al day one su Xbox Game Pass è stata una mossa vincente, per due motivi precisi

Quello di Xbox Game Pass è stato un 2023 memorabile dal punto di vista dei giochi al day one, e il catalogo offerto da Microsoft si arricchisce progressivamente di un parco titoli sempre più interessante e variegato.

C'è tuttavia chi sostiene che uscire al day one su Xbox Game Pass non converrebbe agli studi di sviluppo dal punto di vista economico e delle vendite durante le prime settimane di vita del gioco. Del parere opposto è Jiwon Choi, game director di Lies of P, che si è detto totalmente soddisfatto dell'accordo stretto con Microsoft.

L'autore dell'apprezzato soulslike ha spiegato che i motivi per cui Xbox Game Pass si è rivelato una mossa vincente sono due: allargare immediatamente il bacino di utenza del gioco, ed anche il supporto ricevuto da Microsoft per allestire una efficace campagna di marketing.

"Il team Xbox ha condotto un'ampia gamma di campagne di marketing per Lies of P, e non posso rivelare qui il numero esatto, ma un numero enorme di giocatori ha giocato al nostro titolo tramite Xbox Game Pass. Credo che entrambe le parti abbiano ottenuto un ottimo risultato da questa collaborazione", sono state le dichiarazioni di Choi nel corso di un'intervista concessa a Gamerant.

In occasione della stagione natalizia, Lies of P ha ricevuto un nuovo aggiornamento con tre oggetti estetici a tema festivo.