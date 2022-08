Lies of P al day one in Xbox Game Pass? The Snitch colpisce ancora

A pochi giorni dall'inizio della Gamescom 2022, l'insider The Snitch - che ha dalla sua un ruolino di marcia niente male con numerose previsioni azzeccate - è tornato a colpire. Stavolta, ha dato sfogo a tutta la sua creatività con un indizio che sta facendo ancora discutere.

Questa mattina, l'insider ha condiviso una clip con uno sfondo completamente verde e un suono intermittente. Il colore appare un chiaro rimando al brand Xbox, mentre l'audio è stato facilmente identificato come codice Morse. Nel mondo del web non è stato difficile trovare qualcuno in grado di interpretarlo, infatti ci sono voluti pochi minuti per scoprire che il messaggio può essere tradotto come "The wise man say, you'll find your way" (Il saggio dice, troverai la tua strada), che a quanto pare rappresenta il verso di una canzone di Kanye West intitolata "Pinocchio Story".

A questo punto è bastato mettere insieme tutti gli indizi per tirare fuori una teoria secondo la quale Lies of P, soulslike ambientato in una versione dark dell'universo di Pinocchio, sarebbe destinato ad esordire al day one in Xbox Game Pass. La teoria viene rafforzata dalle recenti dichiarazioni di Neowiz, che ha confermato la presenza di Lies of P alla Gamescom 2022, che verrà inaugurata dall'Opening Night Live prevista alle 20:00 di martedì 23 agosto.

Secondo voi l'indizio di The Snitch è stato interpretato correttamente? L'insider c'ha preso ancora una volta?