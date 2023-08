Lies of P, la Demo colpisce nel segno: l'entusiasmo dei fan nelle statistiche di Neowiz

Il successo della Demo di Lies of P ha spinto Neowiz a condurre un sondaggio tra coloro che hanno partecipato a questa importante 'prova su strada': a giudicare dal dati condivisi dagli sviluppatori sudcoreani, sembra proprio che la versione dimostrativa del soulslike tra Pinocchio e Bloodborne abbia colpito nel segno.

Dalle infografiche confezionate da Neowiz emergono dei dati davvero interessanti. Per l'86,2% dei partecipanti al sondaggio, ad esempio, l'esperienza complessiva offerta dalla Demo di Lies of P ha saputo rispettare appieno le proprie aspettative (a giudicare dai voti di 4/5 e 5/5 assegnati dagli utenti).

Di particolare importanza è poi il pensiero espresso dalla community in merito alla bontà del comparto grafico di Lies of P: il 74,7% di chi è stato coinvolto nel sondaggio ritiene che il soulslike di Neowiz vanti una grafica 'da perfect score' (5 su 5). Anche per quanto concerne aspetti come l'interfaccia, il gameplay e il comparto audio, la grande maggioranza degli appassionati che hanno esplorato i vicoli di Krat per cimentarsi nelle sfide offerte dalla versione dimostrativa di Lies of P ritiene che l'esperienza vissuta sia stata davvero eccellente.

Con queste premesse, è facile intuire l'entusiasmo della community per il sempre più imminente lancio di Lies of P, che ricordiamo essere previsto per il 19 settembre su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X|S e nel catalogo del Game Pass. Nel frattempo, vi lasciamo in compagnia del nostro approfondimento sul gameplay di Lies of P, il soulslike tra Bloodborne e Pinocchio.