Lies of P: demo gratis disponibile su PC e console, link al download

Come avrete sicuramente letto sulle nostre pagine, Lies of P è tornato a mostrarsi al Summer Game Fest con uno splendido trailer che non solo ne annuncia la data d'uscita, ma svela anche l'arrivo della versione demo su tutte le principali piattaforme. Scopriamo insieme come fare per scaricare e provare il gioco.

Ecco di seguito l'elenco completo dei link per procedere al download della versione di prova del soulslike:

Per chi se lo stesse chiedendo, la demo sarà disponibile solo per un periodo di tempo limitato e i giocatori potranno scaricarla fino al prossimo 26 giugno 2023. Per quello che riguarda invece i contenuti di questa versione di prova, gli sviluppatori hanno confermato che si potranno giocare i primi due capitoli e che i salvataggi non potranno essere trasferiti nella build completa.

Prima che corriate a scaricare la versione demo del gioco, vi suggeriamo di dare un'occhiata anche al nostro provato in anteprima di Lies of P, che vi ricordiamo approderà il prossimo 19 settembre 2023 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC (Steam).