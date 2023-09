Lies of P: Denuvo è stato aggiunto alla versione PC a pochi giorni dal lancio

Lies of P è tra le produzioni più interessanti tra quelli ispirate ai Souls di FromSoftware, e gli appassionati del genere non vedono l'ora di addentrarsi tra le strade di Krat. Tuttavia, a poche ore dall'Early Access, emerge una notizia che potrebbe far storcere il naso agli utenti PC.

Come segnalato da Dark Side of Gaming, sembra proprio che Neowiz abbia introdotto a sorpresa la protezione Denuvo per la versione PC di Lies of P. La notizia giunge a poche ore dall'Early Access del soulslike, che avrà inizio da domani sabato 16 settembre, e a pochi giorni dal lancio definitivo, in programma per il 19 settembre.

Come è possibile osservare dando uno sguardo alla cronologia SteamDB del gioco, Neowzi ha aggiunto Denuvo nella giornata di oggi. Lies of P è disponibile per il preordine da un po', il che significa che la compagnia avrebbe potuto essere più trasparente e dichiarare sin da subito l'integrazione della tecnologia anti-tamper. A quanto pare anche i codici per le recensioni prevedono la presenza di Denuvo, il cui file eseguibile ha una dimensione di circa 500 MB.

La protezione fornita da Denuvo è stata spesso criticata per limitare le prestazioni dei giochi su PC, ma è chiaramente troppo presto per conoscere gli eventuali impatti su Lies of P. Staremo a vedere se emergeranno delle criticità dalle prime analisi tecniche del souslike.

Per ulteriori approfondimenti sul titolo di Neowiz, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Lies of P.