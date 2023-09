Lies of P è difficile? Cosa aspettarsi dal gioco Soulslike

Lies of P appartiene al filone dei Soulslike, un tipo di giochi solitamente più impegnativo della media e dunque non sempre alla portata di qualunque giocatore. Anche l'avventura sviluppata da Neowiz ed ispirata alla favola di Pinocchio sarà dunque difficile?

Senza dubbio Lies of P punta a rivelarsi un prodotto un con grado di sfida piuttosto marcato e che spingerà gli utenti ad impegnarsi ed affinare al meglio i propri riflessi per sopravvivere all'offensiva delle temibili creature che popolano l'oscura città di Krat in cui si svolge la storia. Tuttavia al tempo stesso Lies of P non vuole essere troppo difficile o punitivo, garantendo così un giusto equilibrio tra sfida ed accessibilità.

A confermarlo è stato il project director Jiwon Choi nel corso di un'intervista, rivelando che la versione di lancio di Lies of P sarà più facile rispetto alla demo pubblicata lo scorso giugno, che ha messo alle strette alcuni giocatori. Gli sviluppatori hanno fatto tesoro dei feedback ricevuti dagli utenti che hanno giocato la versione dimostrativa e sono quindi intervenuti per perfezionare aspetti come i movimenti e la schivata del nostro personaggio, oltre alla gestione del lock-on. I ritocchi apportati dovrebbe quindi permettere a chiunque di godersi al meglio la storia principale, senza troppe difficoltà.

Scopriamo infine se Lies of P è stato tradotto in italiano, sia i testi che per il doppiaggio.