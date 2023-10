Lies of P, Digital Foundry confronta versioni Xbox Series X|S e PlayStation 5

Sotto la lente di Digital Foundry oggi finiscono le versioni Playstation 5 e Xbox Series X|S di Lies of P. La testata passa al vaglio le tre modalità grafiche presenti su console e condivide i risultati delle proprie analisi in un video confronto.

Sulla scia dell'ultimo trailer che premia il successo di Lies of P con i riconoscimenti della stampa, anche la tech review prema il lavoro compiuto da Neowiz e Round8 Studio su Unreal Engine 4.

Sono state messe alla prova le tre modalità che il gioco propone su console, ossia Quality a 30 FPS, High Performance Quality a 40 Hz (solo su schermi con refresh rate a 120 Hz) e Performance a 60 FPS. Il risultato dell'analisi complessiva in tutti e tre i campi è stato di generale soddisfazione, anche se c'è una modalità che Digital Foundry raccomanda un particolare.

Si tratta della modalità Performance, che porta la risoluzione interna a 1512p-1800p su PlayStation 5 e Xbox Series X, oscillando fra 972p e 1080p su Series S. Con qualche compromesso sotto il profilo dell'illuminazione, della qualità video e della nebbia volumetrica, il framerate stabile a 60 FPS è garantito.

Con la modalità intermedia, la High Performance Quality, la risoluzione nativa varia dai 1872p fino al 4K su Playstation 5 e Xbox Series X, mentre si attesta fra i 1200p e i 1440p su Xbox Series S. In questo caso, il frame rate rimane sulla soglia dei 40 FPS con qualche saltuaria incertezza.

Infine, la Quality Mode conferisce una risoluzione nativa fissa a 3840x2160 su PS5 e Xbox Series X, mentre per forza di cose si soffre un po' di più su Xbox Series S, nonostante si possa arrivare a 1440p con qualche rinuncia, un risultato che Digital Foundry considera comunque ottimo per il gioco che ha raggiunto la Top 3 in Giappone.