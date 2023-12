Lies of P diventerà un film? Il director rivela di aver già ricevuto proposte

Oltre alla conferma che Round8 sta già lavorando al seguito di Lies of P, per la nuova IP targata Neowiz potrebbe forse esserci l'opportunità di andare anche oltre l'ambito videoludico, allargandosi anche al cinema. A rivelarlo è stato Jiwon Choi, director dell'apprezzato Soulslike pubblicato a settembre 2023.

Nel corso di un'intervista con il portale Game Rant, l'autore ha infatti rivelato che il suo team ha già ricevuto proposte per trasformare Lies of P in un film, e che a Round8 l'idea stuzzica anche perché in questo modo ci sarebbe l'opportunità di raccontare nuove storie altrimenti difficilmente realizzabili. "Di sicuro ci sono storie che non abbiamo potuto includere nel gioco, e credo che ciò spinga i giocatori a chiedersi se Round8 voglia approfondire tali storie attraverso media differenti. In tal senso abbiamo già ricevuto delle offerte da parte di diverse realtà esterne", spiega Choi sulla questione.

Per adesso chiaramente si tratta solo di un'ipotesi e non è detto che il brand di Lies of P possa espandersi anche attraverso altre forme d'intrattenimento, che si tratti di un lungometraggio o di altri progetti ancora. Di sicuro però l'opera prodotta da Neowiz è soltanto all'inizio, in attesa intanto di scoprire come gli sviluppatori intendono portare avanti la serie con il prossimo gioco già in lavorazione.

Intanto il director ha anche spiegato perché Lies of P su Xbox Game Pass al day one è stato una mossa vincente, citando due motivi specifici.