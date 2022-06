Lies of P durerà più di 30 ore e avrà i sottotitoli in italiano

Lies of P è un Soulslike che fonde le atmosfere di Bloodborne con quelle della favola di Pinocchio. Non ci credete? Eppure è proprio così, abbiamo intervistato il team di sviluppo NeoWiz per saperne di più.

Gli esponenti della software house asiatica hanno riaperto una finestra sulla dimensione soulslike vittoriana di Lies of P per condividere tanti dettagli inediti sulla loro prossima, ambiziosa esperienza action ruolistica che rielabora la fiaba di Carlo Collodi in chiave dark fantasy.

La pesante atmosfera che si respirerà per le strade in rovina di Krat sarà la fedele compagna di avventure di P, un coraggioso guerriero che dovrà compiere un lungo viaggio per ricongiungersi con "Mr. Geppetto" e riuscire, in questo modo, a sconfiggere i brutali automi che seminano il terrore tra gli abitanti della sua città.

Nel corso dell'intervista, i ragazzi di NeoWiz hanno così fissato il perimetro ludico e contenutistico della loro opera e confermato l'inclusione dei sottotitoli in italiano, una "scelta naturale" dati i legami narrativi con il capolavoro di Collodi. Quanto al gameplay, gli sviluppatori sudcoreani spiegano che Lies of P vanterà una longevità media di 30 ore e anche oltre, considerando le attività secondarie e le sfide da completare per evolvere il proprio equipaggiamento e padroneggiare alla perfezione il sistema di combattimento.

Per tutte le novità sul prossimo soulslike di NeoWiz in sviluppo per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, vi lasciamo in compagnia del nostro speciale sulle novità di gameplay di Lies of P a cura di Cristina Bona.