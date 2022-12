Lies of P gameplay: l'eroe del soulslike tra Bloodborne e Pinocchio combatte in video

I curatori del canale YouTube principale del team PlayStation riaprono una finestra sulla dimensione di Lies of P, il soulslike tra Bloodborne e Pinocchio, pubblicando un video incentrato sulle versioni PS4 e PlayStation 5.

Il filmato alterna scene di gameplay a spezzoni in cinematica per tratteggiare l'esperienza ludica e narrativa da vivere nei panni di P, un giovane desideroso di rincongiungersi con Mr. Geppetto per sventare la totale distruzione della cittadina barocca di Krat.

Nel corso dell'avventura avremo modo di acquisire numerosi equipaggiamenti, ciascuno dei quali aiuterà il giocatore a fronteggiare i boss e i nemici più arcigni. Gli strumenti ottenuti da P favoriranno anche l'esplorazione della mappa, con la scoperta di scenari ancora più cupi e di passaggi segreti tra le aree interconnesse di Krat.

La commercializzazione di Lies of P è prevista nel 2023 su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, con approdo dal day one nel catalogo dei giochi fruibili 'gratuitamente' dagli abbonati a Xbox Game Pass. Nel caso ve lo foste perso, qui trovate il nostro approfondimento su Lies of P tra longevità e novità di gameplay, con tutte le informazioni snocciolate da Neowiz nel corso di un'intervista concessaci dagli sviluppatori di questo ambizioso action ruolistico a tinte oscure.