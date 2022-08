Lies of P gameplay: il soulslike ispirato a Bloodborne e Pinocchio in 12 minuti di video

Dopo aver confermato l'arrivo di Lies of P su Xbox Game Pass, il team di Neowiz offre alla redazione di IGN.com l'opportunità di immergersi nelle atmosfere soulslike con un video di 12 minuti di scene di gameplay tratte dal loro ambizioso action soulslike ispirato a Bloodborne e Pinocchio.

La nuova esperienza a tinte oscure firmata da Neowiz ci catapulta nella dimensione barocca di Krat, una città invasa da un'orda di automi assassini. Nei panni del giovane P, il nostro compito sarà quello di esplorare la città in rovina nella speranza di raggiungere Mr. Geppetto e scoprire il segreto di questa invasione di creature meccaniche senza scrupoli.

Nel corso dell'avventura avremo perciò modo di scontrarci con gli automi e acquisire l'esperienza e le conoscenze necessarie a garantire la sopravvivenza del nostro intrepido alter-ego: solo attraverso il difficile percorso intrapreso dagli utenti, infatti, sarà possibile sbloccare le armi e gli equipaggiamenti più avanzati da innestare sul braccio meccanico di P, ciascuno in grado di donare delle capacità e abilità uniche al personaggio.

Il lancio di Lies of P è previsto nel 2023 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, con approdo al day one nel catalogo di Xbox e PC Game Pass. Qualora ve lo foste perso, qui trovate il nostro speciale su Lies of P tra durata, gameplay e sottotitoli in italiano.