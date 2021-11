Lies of P: il primo gameplay del soulslike ispirato a Pinocchio è imminente!

Sei mesi dopo l'annuncio del soulslike ispirato a Pinocchio Lies of P, gli sviluppatori di Neowiz riguadagnano i social per invitarci ad ammirare il primo video gameplay che verrà trasmesso... questa sera!

La software house sudcoreana coglie di sorpresa tutti gli appassionati di esperienze action ruolistiche fissando proprio per oggi, lunedì 8 novembre, un evento che mostrerà le primissime scene ingame del loro prossimo progetto a metà tra Bloodborne e Pinocchio.

Lo streaming dell'Alpha Gameplay di Lies of P inizierà ufficialmente alle ore 22:00 italiane e, come spiegato dagli stessi ragazzi di Neowiz, ci immergerà nelle atmosfere di questo titolo ispirato alla favola di Carlo Collodi per trasporla nel contesto gotico di una città in rovina, con mostruosi automi che imperversano per le strade di Krat.

Il compito del nostro alter-ego sarà quello di trovare "Mr. Geppetto" nella speranza, così facendo, di riportare la pace tra gli abitanti di Krat. Il sistema di combattimento di Lies of P adotterà dei contrattacchi reattivi e delle animazioni fluide, con una progressione basata sull'acquisizione dei potenziamenti per il braccio bionico del protagonista P. Appuntamento a questa sera, quindi, per scoprire cosa bolle in pentola dalle parti di Neowiz; nel frattempo, vi invitiamo a leggere il nostro speciale su Lies of P e il suo orrore gotico.