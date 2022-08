Lies of P: nuovo gameplay trailer per il soulslike, sarà gratis su Xbox Game Pass

Come anticipato da Geoff Keigley nel corso delle ultime ore, Lies of P è tornato a mostrarsi sul palco dell'Opening Night Live della Gamescom 2022 con un breve filmato ricco di sequenze di gameplay e non solo.

Il nuovo trailer dedicato al soulslike basato sulla storia di Pinocchio e ambientato in una versione alternativa della Londra dell'epoca vittoriana ci mostra una serie di filmati con protagonisti alcuni dei nemici che potremo affrontare nel corso dell'avventura e dei personaggi che ci accompagneranno nella storia. La seconda metà del trailer è invece dedicata al gameplay e mostra le incredibili doti nel combattimento del giovane protagonista: tra incantesimi, attacchi elementali e armi che possono mutare forma, il titolo sembra avere numerosi punti di contatto con Bloodborne, uno dei capolavori di FromSoftware.

La parte finale del video annuncia infine che Lies of P arriverà nel corso del 2023 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. È stato inoltre confermato che Lies of P entrerà a far parte sin dal lancio del catalogo di Xbox Game Pass.

Sapevate che, stando ad una recente dichiarazione degli sviluppatori, Lies of P punta a raggiungere la risoluzione 4K e i 60fps su PS5 e Xbox Series X?