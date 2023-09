Lies of P si gode il suo successo nel trailer con i riconoscimenti della stampa

Dopo aver pubblicato la patch 1.2 anche su console Xbox, Neowiz Games si gode il successo di Lies of P, soulslike che è riuscito a conquistare fan e critica con il suo ispirato mix tra Bloodborne e Pinocchio.

Il nuovo trailer pubblicato da Neowiz si concentra in particolar modo sugli apprezzamenti e sui voti altisonanti ricevuti da Lies of P da parte della stampa specializzata. In un settore piuttosto inflazionato come quello dei soulslike, Lies of P riesce ad emergere non solo grazie alla sua affascinante direzione artistica, ma anche per via di un gameplay convincente e rifinito rispetto a quanto mostrato durante la demo pre-lancio. Gli sforzi di Neowiz sono stati ampiamente apprezzati, con alcuni che lo definiscono uno dei prodotti più sorprendenti di tutto il 2023. E voi, state giocando a Lies of P? Cosa ne pensate dell'opera prima di Neowiz nel genere dei soulslike?

Se state facendo fatica a muovervi nell'ostile universo del gioco, potete consultare la nostra guida alla parata perfetta, che vi consente di evitare i danni e accumulare il valore dello sbilanciamento nei nemici. Per ulteriori dettagli sul titolo, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Lies of P, ora disponibile su PC e console PlayStation e Xbox.