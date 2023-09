Lies of P: guida alla classe migliore da scegliere all'inizio del soulslike

Se avete appena iniziato la vostra avventura nei panni di Pinocchio in Lies of P, è probabile che vi siate bloccati di fronte alla schermata di selezione della classe. Nel caso in cui non sappiate per quale delle tre scelte proposte optare, ecco alcuni consigli che potrebbero aiutarvi.

Prima di procedere con l'analisi delle tre opzioni, occorre fare una precisazione. Come nel più classico dei Dark Souls, anche Lies of P vanta un concetto di classe differente dal solito: in parole povere, scegliere una via rispetto alle altre ha un impatto solo sulle fasi iniziali della storia, poiché determina esclusivamente l'arma iniziale e la distribuzione dei punti statistica. Anche se doveste reputare la vostra scelta, quindi, potrete rimediare acquistando altre armi e modificando la build a suon di Ergo.

Via del Grillo: equilibrio

Si tratta di una classe i cui attributi rappresentano un buon compromesso tra potenza e velocità. In dotazione a questo stile di combattimento troviamo l'arma composta dall'Impugnatura della sciabola del burattino e dalla Lama della sciabola del burattino, ossia una spada tradizionale che consente di attaccare con una discreta velocità e con un buon potere offensivo.

Ecco le statistiche della Via del Grillo:

Vitalità: 9

Vigore: 7

Capacità: 8

Forza Motrice: 9

Tecnica: 9

Sviluppo: 7

Punti Vita: 283

Energia: 109

Recupero guardia: 55

Limite di peso: 64,2

ATT fisico: 110

DIF fisica: 78

Via del Bastardo: destrezza

Delle tre, questa è la classe che punta tutto sulla velocità. Chi seleziona questo preset deve colpire con rapidità il bersaglio e poi indietreggiare, così da prepararsi all'attacco successivo. Tale strategia è permessa anche e soprattutto dall'arma iniziale della classe, che nasce dalla combinazione della Lama dello stocco invernale e dell'Impugnatura dello stocco invernale.

Ecco le statistiche della Via del Bastardo:

Vitalità: 8

Vigore: 12

Capacità: 7

Forza Motrice: 5

Tecnica: 11

Sviluppo: 6

Punti Vita: 262

Energia: 134

Recupero guardia: 50

Limite di peso: 61,2

ATT fisico: 99

DIF fisica: 74

Via dello Spazzino: forza

A chiudere il cerchio troviamo la Via dello Spazzino, che è la classica classe che fa della forza bruta il suo fiore all'occhiello. Non a caso, il burattino che appartiene a questa via impugna l'arma formata da Impugnatura e Lama dello spadone del destino, una grossa lama i cui attacchi sono lenti ma letali.

Ecco le statistiche della Via dello Spazzino:

Vitalità: 11

Vigore: 5

Capacità: 11

Forza Motrice: 11

Tecnica: 5

Sviluppo: 6

Punti Vita: 323

Energia: 96

Recupero guardia: 65

Limite di peso: 73,3

ATT fisico: 123

DIF fisica: 80

Qual è la classe migliore?

La scelta migliore per i giocatori di Lies of P è la Via del Grillo per via della sua distribuzione uniforme dei punti statistica iniziale, così da consentire ai giocatori di valutare in corso d'opera come far evolvere il personaggio e adattarlo all'uso delle armi che si trovano durante il viaggio. Occorre però precisare che non si tratta di una scelta imprescindibile per tutti, poiché anche le altre due classi potrebbero avere alcuni vantaggi: chi vuole molta Stamina e sa già di voler puntare sulla destrezza non può che scegliere la Via del Bastardo, invece chi punta tutto sulla forza e sugli HP dovrebbe optare per la Via dello Spazzino. Ciò non toglie che chi sceglie la Via del Grillo possa potenziare uno o l'altro parametro già dalle prime fasi dell'avventura.

