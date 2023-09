Lies of P: guida alle migliori Braccia a Legione e dove trovarle

Dopo aver esaminato le armi migliori di Lies of P, è importante spendere qualche parola sulle Braccia a legione. Si tratta di una componente importante nell’assetto da combattimento del protagonista. Ciascun braccio ha abilità uniche, il cui effetto può avere grandi ripercussioni sulla build che decideremo di creare.

Il braccio meccanico adopera una speciale energia, indicata nell’angolo in fondo a sinistra dell’interfaccia utente, e può essere ricaricato allo Stargazer o utilizzando un Caricatore di Legione. Una volta scelta la classe migliore con cui iniziare Lies of P, scopriamo quali sono le migliori Braccia a Legione di Lies of P.

Filo del burattino

Questo braccio a legione è il primo che si ottiene, se non consideriamo il Braccio sinistro d’acciaio, e può essere ottenuto in dono da Eugenie una volta raggiunto l’Hotel Krat. Si tratta di un’estensione dall’ottima tecnica, con uno sviluppo non particolarmente favorevole e una forza motrice discreta.



La sua tecnica di base ci consente di prendere di mira un nemico e rilasciare un filo attraverso il quale attirare un nemico a noi o spostarlo verso di esso. Il braccio è ulteriormente potenziabile fino a livello 3, consentendoci al massimo livello di tirare o tracciare un nemico tenendo premuto un pulsante per proseguire con un attacco collegato.

Egida

Un braccio a legione che primeggia per il suo assetto orientato alla difesa. Come il nome suggerisce, infatti, questo braccio a legione nasce con lo scopo di garantire una parata aggiuntiva, nonostante ci sia un leggero ritardo quando lo scudo deve lampeggiare rispetto alla normale animazione della guardia dell'arma.



Può essere ottenuto come merce di scambio da un Connettore di Legione. Quest’arma vanta una buona forza motrice, associandola a una buona tecnica, ma pecca in sviluppo. Esprime tutti i suoi benefici nei potenziamenti, già a partire dal Grado 1, nel quale consentirà di attaccare mentre si blocca, ma a livello massimo consentirà di eseguire anche un contrattacco in parata.

Occhio di Falco

L’Occhio di Falco è un altro braccio a legione che può essere reperito dai Connettori di Legione. Nonostante non spicchi per la sua forza motrice, ha una tecnica eccellente ed è perfetto per i combattimenti a distanza, rappresentando un’ottima variante alle battaglie in mischia.



Questo braccio, infatti, consente di sparare proiettili a gittata, consentendoci di infliggere danni da una distanza di sicurezza prima di avvicinarci agli avversari. La sua abilità di partenza ci consente di sparare proiettili che perforano le armature ed esplodono dopo un paio di secondi, mentre al massimo della sua potenza permette di sparare mentre si esegue la schivata.

Pandemonium

Gli effetti sprigionati dal Pandemonium lo collocano fra le Braccia a legione migliori di Lies of P. A differenza di altre armi simili (come la Flamberga), richiede un solo tasto per scaricare una pozza di acido, evitando così di lasciarci potenzialmente esposti ad assalti nemici. Più a lungo faremo rimanere i nemici al suo interno e più danno nel tempo subiranno, perfetto per alcuni boss con scarsa mobilità.



La forza motrice di questo braccio non è il massimo, ma ha un ottimo sviluppo e una tecnica discreta. Si può ottenere da un Connettore di Legione. Potenziandolo fino al Livello 3, inoltre, potremo arrivare ad attivare anche un’esplosione di acido una volta che la pozza si dissolve dall’arena.