Lies of P guida: i migliori luoghi in cui farmare ergo

L’ergo è la risorsa che in Lies of P possiamo usare per aumentare di livello, accrescere la potenza delle nostre abilità e anche acquistare nuovi capi d’equipaggiamento. Individuare i migliori metodi con cui ottenerlo rapidamente è quindi fondamentale per accelerare la progressione del nostro protagonista.

Esistono essenzialmente tre metodi per guadagnare ergo in Lies of P: sconfiggere gli avversari, individuare/consumare Frammenti di ergo e vendere oggetti. In questa guida scopriao quali sono le migliori occasioni nel gioco per farmare in fretta questa importante valuta.

Prima di iniziare, equipaggiamo (se possibile) l’Amuleto del cacciatore, che aumenta l’acquisizione di Ergo all’uccisione dei nemici. Possiamo ottenerlo nei sotterranei della Galleria Lorenzini sconfiggendo un nemico d’élite e ci aiuterà ad accelerare il processo. Assicuriamoci anche di scegliere le migliori braccia a Legione e le migliori armi di Lies of P per massimizzare le nostre performance.

Migliori luoghi in cui farmare ergo

Un’occasione per accumulare in fretta ergo nel soulslike che rivisita le avventure di Pinocchio si crea già nel Capitolo 2, precisamente al Municipio di Krat. Dallo Stargazer, possiamo incamminarci nelle strade circostanti ed eliminare tutti i nemici che ci si pareranno davanti.

Oltre ad accumulare ergo, di tanto in tanto i nemici lasceranno cadere degli utili oggetti da aggiungere al nostro inventario, come le Ruote dentate. I nemici di grossa taglia, inoltre, garantiranno un oggetto a ogni uccisione, come ad esempio dei Frammenti di stella.



Ripetiamo il procedimento fino a sazietà, rigenerando i nemici toccando lo Stargazer quando vogliamo riprendere la battuta di caccia, quindi sterminiamo guardie, mastini e altri nemici che infestano la zona. Dedicando un’ora circa a questa località, con un andirivieni costante, potremo accumulare ottime quantità di ergo per le fasi iniziali della storia.

Un’altra ottima località in cui farmare Ergo è all’inizio della Fabbrica Venigni. Dal primo Stargazer, una volta sbloccate le scorciatoie necessarie, potremo scontrarci con alcuni burattini nella stanza direttamente davanti a noi, confrontandoci con altri nemici più potenti proprio dietro l'angolo sinistro. Sono combattimenti impegnativi, ma remunerano con ottime quantità di ergo e interessanti oggetti. In caso di difficoltà, non dimentichiamoci che possiamo aumentare il numero massimo di oggetti per curarci in Lies of P.



Un’altra occasione interessante si presenta nel Capitolo 7 nella Galleria Lorenzini. Dopo aver aperto le scorciatoie necessarie, dallo Stargazer potremo uccidere uno dopo l’altro i due grandi mostri nell’area per reperire 990 Ergo e i mostri minori per ulteriore ergo. Talvolta, questi avversari abbandoneranno dei Frammenti di stella o una Pietra lunare della luna crescente. Uccisi i due bestioni, teletrasportiamoci all’ultimo Stargazer utilizzato e ripetiamo il procedimento fin quando ci andrà.

Infine, non sottovalutiamo il ponte della Cattedrale di San Frangelico. Appena tornati dal primo Stargazer nella Cattedrale, non mancheremo di notare che il ponte brulica di nemici. Per di più, sono già impegnati a combattere tra loro, perciò dar loro il colpo di grazia ci renderà l’allenamento e la raccolta di ergo ancora più semplice.