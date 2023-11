Lies of P incontra Cuphead grazie ai disegni di un artista

Se adorate lo stile di Cuphead e avete divorato Lies of P, il soulslike ad opera di Neowiz, allora non potete ignorare le splendide opere di un artista che ha deciso di creare un insolito mix fra le due produzioni.

Mustakro, questo è il nome dell'autore delle immagini, ha deciso infatti di riprodurre alcuni dei più importanti boss del titolo ispirato a Pinocchio utilizzando lo stile grafico di Cuphead. Il risultato è davvero incredibile e permette di vedere una versione completamente diversa del Re dei Burattini (con tanto di Romeo, la sua seconda fase), dell'Arcivescovo Andreus, del Re delle Fiamme e dello Scrapped Watchman (il secondo boss del soulslike).

Per ora le immagini realizzate dall'artista sono otto, ma è molto probabile che nei prossimi giorni ne arriveranno altre, così da formare una collezione completa delle boss fight presenti nel gioco fortemente ispirato a Bloodborne.

Prima di lasciarvi alle immagini che Mustarko ha condiviso sul suo account personale di X, vi ricordiamo che proprio qualche giorno fa è stato annunciato il primo DLC di Lies of P, oltre ad un aggiornamento che dovrebbe essere pubblicato a breve e che introdurrà alcune novità. Per chi non lo sapesse, inoltre, è stato confermato anche che Lies of P 2 si farà.