Lies of P: l'irriverenza di Pinocchio risplende nel nuovo trailer della Gamescom

Da qualche settimana Lies of P è entrato in fase Gold, questo vuol dire che lo sviluppo è completo e il gioco si appresta ad essere stampato su disco e distribuito nei negozi in vista del lancio. Ma prima del debutto c'è una nuovo palco da conquistare, quello della Gamescom di Colonia.

Per l'occasione, gli sviluppatori hanno pubblicato un nuovo trailer di Lies of P, attesissimo Soulslike ispirato alla fiaba di Pinocchio e che sembra prendere in prestito le atmosfere e alcune caratteristiche di Bloodborne e più in generale dei giochi Souls di Miyazaki.

Lies of P esce il 19 settembre su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, disponibile sin dal giorno del lancio anche su Xbox Game Pass e Xbox Game Pass Ultimate, una ottima occasione per gli abbonati che potranno così provare il gioco senza ulteriori costi.

La demo di Lies of P si è rivelata un successo ma in molti hanno trovato il gioco piuttosto difficile: state tranquilli perché il team fa sapere che la versione completa di Lies of P sarà più facile della demo, grazie al lavoro svolto in queste settimane per bilanciare la difficoltà, una scelta presa proprio in base ai feedback ottenuti con la versione di prova.