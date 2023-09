Lies of P nasconde una sorpresa: il teaser in-game svela il prossimo gioco del team!

Con Lies of P disponibile su Xbox Game Pass, PC e console ormai da qualche giorno, la community ha scoperto un segreto davvero inaspettato nascosto all'interno del souls-like.

Gli sviluppatori di Neowiz hanno infatti inserito nell'avventura un indizio legato al loro prossimo gioco. Attenzione, però: il tutto è celato in una scena post-credits di Lies of P, dunque se non volete anticipazioni in merito, vi invitiamo a fare ritorno solo dopo aver terminato l'Action RPG. Vi abbiamo avvertiti!

Ebbene, dopo aver terminato la propria avventura nei panni di Pinocchio, i giocatori sopravvissuti ai pericoli di Krat possono assistere una scena post-credits davvero molto interessante. All'interno di quest'ultima, vediamo il personaggio di Paracelsus impegnato in una telefonata. Dall'altro capo del ricevitore, una voce femminile commenta l'esito della storia narrata in Lies of P. Al termine del breve dialogo, Paracelsus annuncia di stare facendo ritorno e di essere determinato - una volta arrivato a destinazione - a trovare una certa "Dorothy, un'altra delle nostre chiavi".

Il riferimento letterario potrebbe passare inosservato a un primo sguardo, ma Neowiz non perde tempo e con un cambio di scena ci svela l'identità della ragazza appena nominata. Su uno dei tetti di Krat assistiamo infatti all'apparizione di una figura femminile che indossa delle scarpette rosse a dir poco sospette. Bastano tre colpi di tacco per confermare che la nostra Dorothy non è altri che la protagonista de Il meraviglioso mago di Oz, di L. Frank Baum.

Il sopraggiungere dello schermo nero ci impedisce di ottenere maggiori informazioni, ma a questo punto sembra confermata l'intenzione di Neowiz di edificare un vero e proprio universo dark fantasy ispirato alle più celebri fiabe per ragazzi. Dopo gli omaggi di Lies of P all'Italia, è dunque tempo di impostare la rotta per il Kansas e la Città di Smeraldo! In attesa di aggiornamenti sul progetto, trovate in calce la cut-scene integrale.