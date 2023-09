Lies of P, quello di Neowiz è già un successo: picco di 16mila giocatori e top 15 su Steam

Come detto nel corso della nostra recensione, Lies of P è un grande soulslike che re-interpreta l'iconica opera di Carlo Collodi in un'avventura estremamente solida e piacevole per gli amanti del genere delle produzioni di riferimento. Il successo di Lies of P è più che tangibile: il titolo ha raggiunto un picco di oltre 16mila giocatori su Steam.

Secondo quanto riportato da SteamDB, attualmente vi sono 13,629 utenti attivi su Lies of P, nonostante il picco delle ultime ore sia arrivato a oltre 16mila giocatori: per l'esattezza, si parla di 16,071 persone nelle ultime ventiquattr'ore e di 16,832 negli ultimi due giorni. Quest'ultimo rappresenta il punto massimo sin dalla pubblicazione dell'avventura, avvenuta il 19 settembre.

Ad essere ancor più sorprendenti, però, sono i dati relativi alla piattaforma streaming di intrattenimento Twitch: sul sito viola sono presenti 77,174 spettatori interessati a Lies of P, seppure - anche in questo caso - il picco nelle ultime ventiquattr'ore sia stato pari a 108,069 persone. Tuttavia, si è potuto osservare l'incredibile successo su Twitch nei due giorni di lancio del prodotto: oltre 231,029 utenti hanno visto i propri streamer preferiti cimentarsi nel tedioso e complicato viaggio di Pinocchio.

Lies of P è attualmente nella top 15 dei giochi venduti su Steam, con 3052 recensioni positive e soltanto 419 pareri negativi. Le bugie di Pinocchio hanno conquistato le ultime settimane di settembre, con un ritorno sulla cresta dell'onda mediatica del prodotto dopo l'uscita della demo di prova gratuita. State già giocando a Lies of P? In tal caso, vi suggeriamo di recuperare il nostro articolo sul patto dei burattini e le leggi di Asimov in Lies of P.