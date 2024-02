Lies of P: l'ultima patch introduce un'arma e un'armatura gratis

Giusto qualche giorno fa vi abbiamo parlato della insolita collaborazione fra Lies of P e Wo Long Fallen Dynasty, il titolo firmato Team Ninja di cui è uscita di recente l'edizione definitiva. Nel corso delle ultime ore, il soulslike di Neowiz ha accolto un nuovo aggiornamento che include i contenuti del crossover e non solo.

Come si può leggere sulla pagina ufficiale Steam di Lies of P, al centro dell'aggiornamento troviamo i contenuti a tema Wo Long Fallen Dynasty. Stiamo parlando della Azure Dragon Crescent Glaive, della Armor of the Honorable e della Bandana of the Honorable: si tratta di un'alabarda e di un set per la personalizzazione estetici di Pinocchio che si rifanno all'action RPG di Team Ninja.

A differenza di quanto si potrebbe pensare, questi oggetti gratuiti non vanno sbloccati tramite il completamento di sfide o altre azioni particolari, poiché al momento dell'installazione dell'aggiornamento su una qualsiasi versione del gioco (PC, PlayStation o Xbox), questi oggetti verranno automaticamente inseriti nell'inventario del protagonista.

Occorre precisare che la patch in questione interviene anche su altri aspetti del gioco e sistema la localizzazione, risolve alcuni bug legati all'interfaccia e apporta piccole modifiche al P-Organ, che può essere resettato senza ricorrere ad un Frutto.

Avete già letto la nostra recensione di Lies of P?