Lies of P in prima persona? Una mod gratis lo rende possibile, ecco il video

Dopo aver mandato a briglie sciolte l'immaginazione per fantasticare sulle fiabe che vorremmo giocare dopo Lies of P, ci reimmergiamo nelle atmosfere decadenti del grande soulslike di Neowiz e Round8 per dare uno sguardo alla mod che trasforma l'action GDR di Pinocchio in un titolo in prima persona.

Sviluppata dal programmatore indipendente 'Cristiferbeast', la First Person Mod di Lies of P fa esattamente ciò che viene descritto nel titolo dall'ideatore di questa espansione fan made gratuita, ovvero offrire agli emuli di P l'opportunità di affrontare le sfide offerte dall'avventura abbracciando un'inquadratura in soggettiva.

Il cambio di prospettiva restituitoci da questa mod è davvero importante, come possiamo intuire osservando il filmato che campeggia a inizio articolo: il passaggio alla telecamera in prima persona trasforma l'esperienza di gioco in modi che definire sorprendenti sarebbe un pallido eufemismo, dando ai più curiosi l'opportunità di scoprire un lato nascosto dell'odissea soulslike di Pinocchio.

L'inquadratura in soggettiva stravolge sia il sistema di combattimento che le dinamiche legate all'esplorazione della mappa, consentendo agli utenti di 'ammirare da una diversa prospettiva' i vicoli fumosi di Krat e le pericolose aree interconnesse alla (un tempo) ridente cittadina vittoriana.

Qualora foste interessati, in calce alla notizia trovate il link per scaricare gratuitamente la mod PC di Lies of P sulle pagine di NexusMods, con tutte le indicazioni per effettuarne la corretta installazione. Ma prima, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Lies of P.