Lies of P, Pinocchio in azione: echi di Bloodborne nel nuovo gameplay in 4K

Scandita dall'annuncio della versione retail di Lies of P, prosegue l'attesa per l'annuncio della data di uscita del soulslike a tema Pinocchio sviluppato da Neowiz.

Per stuzzicare la curiosità del pubblico, la software house ha deciso di presentare l'Action RPG presso la Game Developers Conference 2023. La fiera videoludica dedicata agli addetti ai lavori ha infatti offerto ai presenti la possibilità di dare uno sguardo al funzionamento e alle dinamiche principali di Lies of P. In una sessione di gameplay di circa 11 minuti, che potete visionare direttamente in apertura a questa news, il soulslike rievoca le atmosfere da Londra Vittoriana tratteggiate da FromSoftware nell'indimenticabile Bloodborne.

Nei panni di Pinocchio, i giocatori di Lies of P si avventureranno in un immaginario cupo e inquietante, popolato di androidi e macabre creature. Sullo sfondo, la misteriosa scomparsa di Geppetto e - apparentemente - dell'intero genere umano. I personaggi e le ambientazioni dipinte da Carlo Collodi sono reinterpretate in Lies of P in una declinazione a cavallo tra gotico e steampunk, per una produzione che ha creato attorno a sé una notevole aura di curiosità.



Nel ricordare che Lies of P arriverà nell'agosto 2023 su PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X|S e catalogo Xbox Game Pass, vi lasciamo alla visione del video gameplay.