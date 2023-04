Lies of P: Pinocchio e le marionette assassine di Krat nel video della colonna sonora

Di ritorno da Krat con il video gameplay in 4K di Lies of P, il team Neowiz ci reimmerge nelle atmosfere a tinte oscure di questo atteso soulslike per farci ascoltare uno dei tanti brani della colonna sonora.

Il nuovo filmato confezionato dalla software house indipendente invita tutti gli appassionati di action ruolistici a lasciarsi cullare dalle atmosfere di Lies of P, prima di fronteggiare gli spaventosi automi che ostacoleranno il cammino del protagonista.

Con l'aiuto degli innesti modulari del suo braccio meccanico, e dei tanti equipaggiamenti da reperire esplorando gli angoli più pericolosi di Krat, l'alter-ego di Pinocchio potrà farsi strada tra i nemici di latta per riuscire a ricongiungersi con Mr. Geppetto.

In quest'ottica rientrano i cambi di tono che caratterizzano il brano di Lies of P che possiamo ascoltare nel video in calce alla notizia, quasi fossero una metafora della precarietà della condizione vissuta dal personaggio principale e della necessità, per i giocatori, di rimanere sempre vigili nel corso della partita per non essere colti di sorpresa dagli automi assassini che si annidano nell'ombra dei vicoli fumosi di Krat.

Il lancio di Lies of P è previsto ad agosto su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, con ingresso immediato nel catalogo di Xbox e PC Game Pass. Per un ulteriore approfondimento sulla storia, sul gameplay e sui contenuti del nuovo progetto firmato da Neowiz, qui trovate il resoconto della nostra prova con Lies of P, il soulslike ispirato a Pinocchio e Bloodborne.