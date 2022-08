Lies of P: Pinocchio è stato scelto per tre buone ragioni, ecco quali

Tra i giochi più apprezzati della Gamescom 2022 annoveriamo senz'altro Lies of P, soulslike con protagonista Pinocchio ambientato in una versione alternativa e ancora più oscura dell'universo dipinto da Carlo Collodi.

Come abbiamo avuto modo di appurare durante la nostra prova di Lies of P, il soulslike di Neowiz Games appare già piuttosto solido, sebbene necessiti ancora di qualche rifinitura ed accorgimento. Tra gli elementi più sorprendenti figura la cornice visiva, che con il suo stile gotico e le sue venature steampunk denota un'identità forte e convincente.

Come mai lo studio coreano ha scelto proprio l'universo di Collodi come setting del suo gioco? Secondo il Game Director Choi Ji-Won, le ragioni sono ben tre. Nel corso di un'intervista concessa a IGN, ha spiegato che il primo obiettivo era quello di attirare una fanbase già esistente: "Dovevamo cercare qualcosa di molto conosciuto, perché questo è il nostro primo soulslike e volevamo che ci fosse già una fanbase. Quindi abbiamo scelto una storia ben nota e l'abbiamo interpretata a modo nostro".

In seconda battuta, l'universo di Pinocchio è stato scelto per la sua predisposizione ai toni dark, che ben si sposano con la corrente soulslike: "Quando si parla di Pinocchio, la maggior parte delle persone pensano alla versione Disney, anche se la loro è un'interpretazione per bambini. In realtà, la storia originale di Pinocchio è molto dark e per gli adulti".

In ultimo, ma non per importanza, la fiaba di Collodi include molte ambientazioni differenti: "Pinocchio comincia nella casa di Geppetto, poi arriva fino all'oceano, nella pancia di una balena. Ecco perché lo abbiamo trovato così allettante per il nostro gioco".

Lies of P verrà lanciato nel 2023 su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e PC. Il giorno preciso non è ancora stato reso noto, tuttavia è stato confermato che debutterà in Xbox Game Pass al day one.