Lies of P: il pre-load del soulslike ispirato a Bloodborne e Pinocchio è disponibile

Mancano ormai poche settimane al debutto di Lies of P, il promettente soulslike a metà tra Bloodborne e Pinocchio. Nel mentre attendiamo gli ultimi giorni che ci separano dall'action game firmato da Neowiz Games, coloro che hanno preordinato il titolo possono già procedere al preload.

Come prontamente segnalato su Twitter da IdleSloth84, Lies of P è già disponibile per il preload. Potete procedere al download dei 35.70GB necessari per l'installazione in caso abbiate preordinato il gioco sulla vostra piattaforma di riferimento, ma anche se siete abbonati ad Xbox Game Pass, dove troverete Lies of P sin dal day one. Nonostante ci sia ancora da attendere qualche settimana, potrete quindi procedere al download del gioco in anticipo per essere immediatamente pronti ad avventurarvi tra le strade di Krat, l'oscura città in cui è ambientata l'avventura curata da Neowiz.

Liberamente ispirato a Pinocchio e, in particolare dal punto di vista estetico, a Bloodborne, Lies of P è sicuramente uno dei soulslike più ispirati e promettenti sin da quando il filone dei giochi ispirati alle produzioni FromSoftware ha cominciato ad affiorare sul mercato. In occasione della Gamescom 2023, abbiamo avuto modo di provare con mano il titolo per saggiarne tutte le sue potenzialità: per tutti gli approfondimenti del caso, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Lies of P, atteso su PC e console PlayStation e Xbox il 19 settembre.