Lies of P: in preordine su Amazon l'edizione fisica al prezzo minimo garantito

Lies of P è il prossimo action adventure in uscita, in pubblicazione da Neowiz Games e sviluppato da Round8 Studio, in arrivo nel mese di agosto di quest'anno (non è ancora stata annunciata la data precisa) per PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One e Steam.

Lies of P è un soulslike che ci vedrà protagonisti nelle vesti dell'umanoide Pinocchio, intento a scontrarsi con i nemici meccanici ed esplorare il mondo di gioco (la città di Krat nella sua Bella Époque). Particolarità del gioco è la creazione di armi raccogliendo i vari oggetti nel mondo, il gioco infatti ci permette di utilizzare ben 30 tipi di armi diverse con 100 tipi di combinazioni, Pinocchio è inoltre dotato di un braccio meccanico che può essere combinato con i vari gadget, come per esempio un lanciafiamme o un rampino per avvicinarsi ai nemici.

Il titolo non ha ancora una data di uscita precisa, è atteso per l'agosto di quest'anno e può essere preordinato su Amazon al prezzo di 59,99 euro per PS4, PS5 Xbox One e Series X. Ordinandolo subito, se il prezzo dovesse scendere, si pagherà in automatico il prezzo più basso che il gioco abbia mai avuto.

Di seguito i link ai preordini:

I vari personaggi che incontreremo durante la nostra missione influenzeranno le nostre scelte di gioco, che prevederà ben 3 finali diversi. Nel titolo è presente un "Lying System" in cui le decisioni prese dal giocatore durante determinati passaggi influenzeranno il corso degli eventi.