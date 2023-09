Lies of P presenta l'arsenale: le armi di Pinocchio nel nuovo video gameplay

Manca poco al momento in cui i personaggi di Pinocchio prenderanno vita in Lies of P, e nell'attesa il team di sviluppo del promettente action RPG ci presenta l'arsenale a disposizione del protagonista.

Con un nuovo video gameplay, gli sviluppatori coreani offrono infatti un approfondimento completamente dedicato alle armi che saranno incluse nel gioco. Nel filmato che trovate in apertura di news, è possibile osservare in azione una vasta selezione di lame, pugnali e peculiari quanto letali marchingegni. Per ognuno di questi, Neowiz presenta il relativo move-set, tra mosse base, attacchi caricati e schivate.

Con un combat system dinamico, Lies of P mira a mettere a disposizione dei giocatori un ampia varietà di strumenti di offesa, così da poter assecondare lo stile di combattimento di ciascun appassionato. In attesa di potervi proporre la recensione completa del titolo, il filmato rappresenta una interessante introduzione a quella che sarà l'esperienza offerta dall'action RPG su questo specifico fronte. C'è già un'arma che ha catturato in modo particolare la vostra attenzione?

Atteso su PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 e PlayStation 4, ricordiamo che il mondo di Lies of P troverà spazio tra i nuovi giochi in arrivo su Xbox Game Pass a settembre 2023.