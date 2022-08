Lies of P provato: il Soulslike tra Bloodborne e Pinocchio ci è piaciuto?

Nel corso della Gamescom 2022 abbiamo avuto modo di giocare Lies of P, il promettente Soulslike che mescola le atmosfere di Bloodborne con la storia di Pinocchio. L'opera firmata Neowiz è tra le più interessanti mostrate in fiera a Colonia, ma la prova sul campo ci avrà convinto?

Come potete scoprire leggendo il nostro provato di Lies of P dalla Gamescom, basato sui capitoli 2 e 3 dell'avventura, sin dal primo impatto i richiami al capolavoro per PS4 sono stati evidenti, con meccaniche di gioco, atmosfere e dettagli fortemente basate sui classici realizzati da From Software. Ciò però non significa che il gioco sia privo di personalità, dimostrandosi al contrario non solo intrigante in termini di design, ma anche ben confezionato sul fronte ludico, dove spicca in particolare il braccio bionico del burattino protagonista che, all'occorrenza, può trasformarsi in un gancio per afferrare i nemici distanti, ottenendo così utili vantaggi in combattimento.

Qualche riserva invece sul comparto tecnico che necessiterebbe di maggiori rifiniture, in particolare su movimenti ed animazioni in generale, ma lo stile gotico che caratterizza gli scenari esercita il suo gran fascino seppur derivativo. Con l'uscita del gioco prevista al momento per un generico 2023 su PC e console PlayStation e Xbox, Neowiz ha ancora tutto il tempo necessario per perfezionarlo ulteriormente, e ci saranno ancora diverse occasioni per vederlo in azione in una forma magari ancora più smagliante.

Ricordiamo infine che Lies of P sarà disponibile al lancio su Xbox Game Pass, pronto per essere giocato gratis da tutti gli abbonati al servizio.