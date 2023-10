Lies of P, la rarissima Limited Edition non ha più segreti: ecco l'unboxing!

Forse non tutti sanno che di Lies of P è stata prodotta anche una particolare Limited Edition che si può considerare rarissima a tutti gli effetti: meno di 60 esemplari ne sono stati prodotti in tutto il mondo, rendendola dunque un cimelio davvero speciale per i collezionisti.

La redazione di Video Games Chronicle è riuscita a mettere le mani sopra una copia di questa edizione speciale, mostrandola dunque maggiormente nel dettaglio attraverso un breve filmato pubblicato su Youtube e TikTok e rivelandone da vicino tutti i contenuti. Oltre ad un'elegante confezione, La Limited Edition di Lies of P contiene un cuore in ottone ispirato ad un oggetto analogo presente nel gioco completo, un poster, un gagliardetto ed altri piccoli oggetti da collezione.

Stando a quanto rivelato da VGC, produrre una singola Limited Edition costa fino a 800 sterline, pari dunque a ben 923 euro: non stupisce dunque che sia stata realizzata in quantità così limitate dati i suoi costi piuttosto impegnativi. Ed anche per questa ragione non è possibile comprare questa Limited Edition attraverso i regolari canali di vendita, visto che avrebbe raggiunto dei prezzi tutt'altro che abbordabili per i giocatori. Insomma, accontentiamoci di vederla in video tramite unboxing, sempre meglio di niente!

Intanto la nostra recensione di Lies of P conferma che l'opera targata Neowiz e Round8 ha rispetto appieno le aspettative, rivelandosi uno dei giochi più interessanti degli ultimi mesi del 2023.