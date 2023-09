Lies of P riceve il benestare del pubblico: le prime recensioni degli utenti sono positive

Mentre l'utenza è impaziente dell'arrivo della data e dell'orario di sblocco di Lies of P su Xbox Game Pass e sulle piattaforme dell'ecosistema Sony, si avvicina l'attesissimo day one del progetto targato Neowiz e con esso giungono le prime opinioni dei giocatori. Arrivano quindi i primi pareri positivi: Lies of P riceve il benestare del pubblico.

Attualmente le valutazioni totali su Steam ammontano a 31 recensioni dei videogiocatori, le quali elogiano la qualità tecnica e ludica del soulslike che ha fatto parlare tantissimo di sé. "Adoro i souls, quindi non vedevo l'ora di provare Lies of P, dopo aver giocato fino allo svenimento la demo. Sono rimasto affascinato dall'ambientazione cupa, dai personaggi insoliti e da una serie di meccaniche tipiche del genere di riferimento". Uno dei tanti pareri dell'utenza tende in parte ad evidenziare quelle che sono le qualità di un grande soulslike come Lies of P recensito dal nostro Riccardo Cantù.

Parte dell'utenza ha infatti sottolineato a più riprese la bellezza delle ambientazioni, così come si può dire che essa sia entusiasta della diversità dei nemici e della difficoltà dei boss, la quale è abbastanza elevata anche per gli standard del genere. A tutto questo, inoltre, si aggiunge la presenza di un sistema di combattimento che unisce in un unico prodotto i pregi complessivi di Dark Souls, Bloodborne e Sekiro. In altre parole, Lies of P è un gioco imprescindibile per i fan della serie.

Parliamo, però, di un gioco che non è di certo esente da difetti: come detto dall'utente di cui sopra, Lies of P tende ad avere attacchi illeggibili dai nemici, ed alcuni boss risultano essere fin troppo difficili a causa della loro concatenazione di attacchi che lascia poco spazio di manovra per il giocatore. Siete interessati al titolo di Neowiz? Allora vi suggeriamo di recuperare il nostro articolo dedicato alle tre curiosità su Lies of P, tra linguaggi in codice e ostilità feline.