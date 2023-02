Lies of P si scatena: nuovo trailer per il soulslike tra Pinocchio e Bloodborne

Tra i progetti più interessanti in dirittura d'arrivo quest'anno rientra certamente Lies of P, un nuovo soulslike a firma di Neowiz Games che ha attirato l'attenzione di molti grazie al suo peculiare contesto narrativo, che pare porsi tra Le Avventure di Pinocchio e Bloodborne.

Dopo il video di gameplay in 8K di Lies of P che ci ha permesso di apprezzare il comparto artistico della produzione, in occasione dell'IGN Fan Fest 2023 è stato mostrato da Neowiz Games un nuovo, spettacolare trailer dedicato a Lies of P. Il filmato, che vi abbiamo riportato in apertura, è caratterizzato da toni drammatici e teatrali, e mette in scena sia alcune cutscene che delle fugaci sequenze di frenetico gameplay. Neowiz Games ci consente in questo modo di apprezzare la cura riposta nella realizzazione dei personaggi che incontreremo lunga la via e i combattimenti che si preannunciano intensi e altamente tecnici, come da tradizione del sottogenere soulslike.

Dal punto di vista visivo Lies of P continua a convincere pienamente e a lasciarci l'acquolina in bocca in vista di una prova finale dell'action game. Al termine del filmato c'è persino un omaggio alla Pietà di Michelangelo che rende ancor più spettacolare il tutto.

Nel mentre attendiamo la data di lancio definitiva, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Lies of P per ulteriori approfondimenti.