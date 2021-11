Lies of P: scenari, armi e mostri del soulslike ispirato a Pinocchio in nuove immagini

Dopo aver mandato in brodo di giuggiole gli appassionati di soulslike con il primo video gameplay di Lies of P, il team di Neowiz si riaffaccia sui social per condividere una nuova galleria immagini con tanti screenshot e render su personaggi, creature e scenari del loro action ruolistico tra Bloodborne e Pinocchio.

La nuova infornata di scatti ingame e di render in alta definizione ci riconduce idealmente nella dimensione barozza di Krat, una città colpita da una spaventosa calamità rappresentata dall'invasione di un'orda di automi assassini.

Il compito affidato a P sarà semplice e, al tempo stesso, estremamente complesso: il nostro alter-ego dovrà infatti esplorare la città in rovina e scontrarsi con le creature meccaniche che imperversano per le strade di Krat nella speranza di raggiungere Mr. Geppetto e scoprire il segreto che si cela dietro a questa invasione.

Per avere la meglio su questa progenie di automi impazziti, il coraggioso P dovrà esplorare lo scenario per andare alla ricerca di armi ed equipaggiamenti da innestare sul suo braccio meccanico, sfruttando così tutta una serie di strumenti per acquisire abilità uniche.

I ragazzi di Neowiz promettono di fornire ulteriori dettagli sulla storia, sul gameplay e sui contenuti di Lies of P nel corso del G-STAR 2021, la kermesse videoludica sudcoreana che si terrà dal 17 al 21 novembre. Nel frattempo, gli autori del "Pinocchio soulslike" sono intervenuti sulle pagine di Gematsu per fare chiarezza sul periodo di lancio di Lies of P: il titolo, infatti, non è previsto in uscita per il 2023 ma in una finestra temporale che deve essere ancora fissata. In attesa di ricevere ulteriori dettagli su questo titolo, vi rimandiamo al nostro ultimo speciale su Lies of P, quando Bloodborne incontra Pinocchio.