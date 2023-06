Lies of P, dalla schivata al combat system: cosa cambierà dopo la Demo? Parla il director!

La scaricatissima demo gratis di Lies of P ha posto per la prima volta il souls-like ispirato a Bloodborne nelle mani del grande pubblico, che ha potuto così dare un feedback importante al team di sviluppo.

Jiwon Choi, game director del titolo di Neowiz, ha dunque deciso di "presentarsi" ai fan di tutto il mondo per spiegare quali cambiamenti saranno apportati al gioco in vista del day one. Tra questi spicca una revisione del sistema di schivata di Lies of P, con gli sviluppatori impegnati in una rivalutazione della finestra di invincibilità, della distanza percorribile e tanto altro.



Gli autori del souls-like hanno inoltre deciso di intervenire ulteriormente sul combat system, con l'obiettivo di perfezionare il sistema di lock-on, i movimenti del protagonista e la gestione della telecamera. Spazio anche a un potenziamento nella resa degli impatti, con un rinnovato focus su animazioni ed effetti sonori. Un lavoro che coinvolgerà anche i movimenti di boss e nemici, con l'obiettivo di rendere i movimenti e gli attacchi degli avversari più leggibili per il giocatore.



L'attenzione di Neowiz si muoverà anche in direzione di un perfezionamento dei tutorial proposti da Lies of P, così da rendere più agevole la fruizione dei contenuti del gioco. In questo senso, la software house afferma di voler cercare di andare incontro anche al pubblico di neofiti dei souls-like, offrendo loro spiegazioni che possano agevolarli nel primo approccio al genere.



Il director Jiwon Choi ha infine garantito che la versione finale dell'Action RPG mostrerà gli effetti di un ultimo perfezionamento grafico dell'esperienza, accanto a operazioni di ottimizzazione che mirano a ridurre i tempi di caricamento. Quest'ultimo intervento, conclude il team, dovrebbe andare incontro anche ai giocatori che chiedevano maggiore libertà per le operazioni di level-up. Per ragioni di trama, il potenziamento del personaggio potrà avvenire solo presso l'Hotel Krat - come visto nella demo -, ma raggiungere la location sarà più rapido.



Ricordiamo che Lies of P arriverà a settembre, anche su Xbox Game Pass.