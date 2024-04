Lies of P in sconto su PS5: il soulsike di Pinocchio torna al PREZZO MINIMO

Dopo CoD Black Ops Cold War, il valzer dei prezzi minimi storici prosegue con Lies of P: l'apprezzato action ruolistico di Neowiz torna nuovamente al prezzo più basso di sempre su Amazon Italia. Eccovi tutti i dettagli dell'offerta!

VAI SUBITO ALL'OFFERTA L'ambizioso soulslike sfornato dalle fucine digitali di Neowiz cala i patiti del genere nei panni di P, un guerriero disposto a tutto pur di salvare la ridente cittadina di Krat da un destino nefasto e riuscire, così facendo, a ricongiungersi col suo amato papà Geppetto.

Tra intrighi, aspre battaglie e colpi di scena a profusione, l'opera ultima degli sviluppatori asiatici ha saputo ritagliarsi un posto speciale nel cuore e nella mente degli appassionati di action GDR ispirati ai Souls di FromSoftware, tutto merito di un impianto ludico e narrativo quantomai stratificato.

Se aspettavate l'occasione giusta per acquistare Lies of P, sappiate perciò che la versione PlayStation 5 dell'odissea soulslike legata all'universo di Pinocchio è disponibile su Amazon Italia al prezzo di 39,99 euro, con uno sconto del 33% sul prezzo di listino abituale. Ma affrettatevi: l'offerta è attiva solo fino alla mezzanotte di oggi giovedì 11 aprile (o fino a esaurimento scorte). Per ulteriori sconti lampo e promozioni irrinunciabili, qui trovate il nostro Canale delle Offerte di Everyeye su Telegram.

