Lies of P: alla scoperta del soulslike dark fantasy ispirato a Pinocchio

A sorpresa, è stato annunciato Lies of P, un nuovo soulslike liberamente tratto dal Pinocchio di Collodi e ispirato ai capolavori di From Software, con un occhio di riguardo per le atmosfere di Bloodborne.

Il reveal di Lies of P ha destato clamore tra i patiti di action ruolistici, sia per via degli inequivocabili rimandi all'estetica e al linguaggio ludico di Bloodborne che, naturalmente, in funzione dell'insolito "omaggio" al romanzo di Pinocchio.

Come specificato dagli stessi autori di Neowiz, il cuore pulsante delle dinamiche di gameplay e della storia di Lies of P sarà rappresentanto da un "sistema basato sulle bugie" che, supponiamo, andrà a modificare sia i combattimenti che le attività da svolgere progredendo nel racconto.

Volete saperne di più su questo progetto? Oltre al video di presentazione e al filmato di approfondimento che campeggia a inizio articolo, sulle pagine di Everyeye.it trovate il nostro speciale su Lies of P tra Pinocchio e Bloodborne a firma di Gabriele Laurino, con tanti spunti di riflessione sull'esperienza da vivere in questa dimensione soulslike su PC, PS5 e Xbox Series X/S (come pure su piattaforme cloud come Google Stadia) dal 2023.