Lies of P e i segreti del gameplay: l'evoluzione del braccio meccanico Legion in video

Dopo aver presentato l'arsenale di Lies of P, il team Neowiz pubblica un nuovo video gameplay incentrato, questa volta, sui potenziamenti e sulle abilità di Legion, il braccio meccanico del protagonista.

L'ultimo filmato datoci in pasto dalla casa di sviluppo sudcoreana ci aiuta così a ingannare l'attesa per l'uscita di questo ambizioso soulslike aiutandoci a familiarizzare con i numerosi potenziamenti da sbloccare per l'elemento estetico (e ovviamente ludico) che mostrerà a schermo la vera natura di Pinocchio.

L'esplorazione di Krat darà al nostro alter-ego l'opportunità di acquisire tutta una serie di congegni da innestare sul braccio meccanico: gli emuli di P potranno servirsene per scatenare sui nemici una pioggia di fulmini, bombe e dardi, per tacere delle opportunità offerte dal rampino e da altri strumenti che si riveleranno particolarmente utili nelle fasi più avanzate dell'avventura. Di particolare interesse sono poi gli attacchi elementali da sbloccare con Legion, grazie ai quali poter spezzare la guardia dei nemici e sfruttare i punti deboli delle diverse tipologie di automi impazziti che affronteremo lungo il cammino.

La ricerca dei congegni letali di Legion avrà inizio il 19 settembre, giusto in tempo per il lancio di Lies of P su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X|S e nel catalogo del Game Pass. Già che ci siamo, vi invitiamo a rimanere su queste pagine per leggere il nostro approfondimento su Lies of P che sta arrivando ed è sempre più bello.