Lies of P: il soulslike con Pinocchio non ha più segreti grazie al nuovo Dietro le Quinte

In attesa del lancio fissato per il prossimo mese di agosto, la redazione di GameSpot ha confezionato un interessante video-approfondimento su Lies of P, con lo scopo di portarci dietro le quinte dello sviluppo di questo affascinante quanto promettente soulslike che reinterpreta la storia di Pinocchio.

I contribuiti del Game Director Jiwon Choi e dell'Art Director Changkyu Noh fanno luce su molteplici aspetti della produzione, dalla storia al sistema di combattimento. Choi, ad esempio, ha spiegato i motivi che hanno convinto Round8 Studio a riadattare la classica storia di Pinocchio: "Al fine di impressionare i nostri giocatori, abbiamo sempre creduto che servisse una storia forte in grado di catturare la loro attenzione. Ho pensato di prendere una storia ben nota e di capovolgerla. Ho scelto Le Avventure di Pinocchio per i personaggi e gli eventi coinvolgenti, ma al fine di renderla unica abbiamo completamente ricreato la storia rendendola oscura e misteriosa. Una storia basata su Krat, una città di finzione, funestata da una malattia che pietrifica le persone".

In Lies of P troveranno posto anche molti altri personaggi del romanzo di Carlo Collodi, anche se in una versione differente da quella originale. Un esempio più essere quello dei quattro conigli, che nel classico della letteratura italiana sono dei becchini al soldo della morte, mentre nel gioco sono stati reintrodotti come un gruppo di assassini.

Tra i temi trattati figura anche una particolare meccanica del sistema di combattimento che consente di creare nuove combinazioni di armi con funzioni e caratteristiche differenti. Essendo un burattino robotico, P può anche sostituire e migliorare il suo braccio meccanico Legion (un espediente che secondo Choi renderà il combattimento "molto più dinamico") e potenziare il suo P-Organ (per ottenere nuove abilità attraverso un classico sistema ad albero).

Il resto del video approfondisce anche aspetti come la direzione artistica (con la sua Belle Époque re-immaginata in chiave dark) e le tecnologie grafiche impiegate (tra cui DLSS di NVIDIA e FidelityFX Super Revolution di AMD). Lo trovate in cima a questa notizia, ma prima di lasciavi alla sua visione vi ricordiamo che il lancio di Lies of P è attualmente previsto in un generico agosto 2023 su PC, PS4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Game Pass. Per fortuna non dovremo attendere molto per saperne di più, dal momento che Lies of P ha già confermato la sua presenza al Summer Game Fest dell'8 giugno.