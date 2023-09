Lies of P, sorpresa: il soulslike è disponibile un giorno in anticipo su Xbox Game Pass

Già disponibile da pochi giorni in Accesso Anticipato, Lies of P è stato pubblicato a sorpresa su Xbox Game Pass un giorno prima del previsto. Gli abbonati al servizio Microsoft possono già da ora lanciarsi tra le oscure strade di Krat e iniziare a spolpare il nuovo soulslike ispirato a Bloodborne e Pinocchio.

A dare la lieta notizia è stato direttamente Aaron Greenberg di Microsoft, che con un post pubblicato sul suo profilo X/Twitter ha confermato l'immediata disponibilità di Lies of P nel catalogo di Xbox Game Pass. Se quindi iniziarete a giocarci già da oggi, vi rimandiamo alla nostra guida per scegliere la classe migliore di Lies of P, che per forza di cose influenzerà i vostri primi passi mossi all'interno dell'immaginario ideato da Neowiz.

Dopo aver già convinto la stampa, che lo ha definito uno dei soulslike più interessanti mai apparsi sin da quando il sottogenere ispirato ai giochi FromSoftware è nato, Lies of P è stato accolto a braccia aperte anche dal pubblico, che ha apprezzato lo sforzo di Neowiz nel creare un titolo ispirato ed appagante.

Il debutto globale di Lies of P è atteso nella giornata di domani, con il titolo che sarà disponibile su PC, PlayStation e Xbox. Per ulteriori approfondimenti, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Lieso of P.