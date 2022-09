Lies of P: il soulslike tra Bloodborne e Pinocchio in mezz'ora di video gameplay

Insieme alla nostra prova del soulslike Lies of P dalla Gamescom, anche la redazione di IGN.com si è cimentata nelle sfide offerte dalla nuova avventura a tinte oscure di Neowiz e prodotto un video con mezz'ora di scene di gameplay inedite.

Il nuovo filmato ingame ci riporta tra i vicoli fumosi di Krat per farci assistere agli indicibili orrori commessi dagli automi assassini che imperversano per le strade di questa (un tempo tranquilla) cittadina barocca.

Nei panni del giovane P, il compito dei giocatori sarà quello di addentrarci in questa città in rovina e affrontare tutti coloro che oseranno ostacolare il cammino intrapreso dal nostro alter-ego per ricongiungersi con Mr. Geppetto e riuscire, così facendo, a scoprire il segreto di questa invasione e trovare il modo di porvi rimedio.

Come possiamo intuire osservando il nuovo gameplay, nel corso dell'avventura sarà possibile acquisire esperienza e servircene per sbloccare armi ed equipaggiamenti sempre più avanzati, grazie ai quali poter raggiungere aree altrimenti inaccessibili della mappa o aumentare le probabilità di sopravvivenza di P nelle battaglie contro i boss e i gruppi di nemici più arcigni.

L'uscita di Lies of P è attesa nel 2023 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, con approdo al day one nel catalogo dei giochi fruibili "gratuitamente" dagli iscritti a Xbox e PC Game Pass. Già che ci siamo vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere questo nostro speciale su Lies of P tra longevità e novità di gameplay, con tanto di intervista agli sviluppatori di Neowiz.