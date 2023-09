Lies of P, il soulslike ispirato a Pinocchio accolto bene dalla stampa: ecco i primi voti

Il panorama dei souslike sta per arricchirsi con l'arrivo di Lies of P, l'intrigante titolo a metà tra Bloodborne e Pinocchio. Come è stato accolta la produzione di Neowiz dalla stampa internazionale?

In attesa di poterci immergere tra le strade di Krat a partire dal 19 settembre (16 settembre se avete acquistato la Deluxe Edition), Lies of P si gode gli ottimi voti ricevuti dalla critica. Pur non raggiungendo vette di eccellenza, la media Metacritic e Opencritic si attesa in entrambi i casi su un promettente 83/100. Di seguito vi riportiamo le prime valutazioni ricevute dal soulslike di Neowiz da parte della stampa internazionale:

9.5 - GamingTrend

9.5 - Game Informer

9 - ComicBook

9 - TheSixthAxis

8.5 - PSX Brasil

8 - IGN

8 - Gamespot

8 - GameMAG

8 - Press Start

8 - Shacknews

8 - Push Square

7 - Siliconera

7 - TechRaptor

7 - PCGamesN

2/5 - VG247

Anche noi di Everyeye.it abbiamo premiato Lies of P, un action game dall'ambientazione oscura e affascinante, una storia coinvolgente e un gameplay ben congegnato, per un titolo che saprà sicuramente catturare gli amanti del genere nato con i Souls di FromSoftware. Attendendo il debutto su PC e console PlayStation e Xbox, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Lies of P per tutti gli ulteriori approfondimenti.