Lies of P vi spaventa? Tranquilli, la versione di lancio sarà più facile

I soulslike sanno essere molto impegnativi. L'elevato livello di difficoltà è insito in questo sottogenere portato alla ribalta da FromSoftware, ma non è detto che ogni suo esponente debba conformarsi pedissequamente. È quello che pensano i ragazzi di Neowiz Games e Round8 Studio, attualmente impegnati nei lavori di rifinitura su Lies of P.

La demo di Lies of P si è rivelata un successo, riuscendo a coinvolgere un grande numero dei videogiocatori e dimostrando che dietro all'originale concept (una rielaborazione oscura e steampunk del romanzo di Pinocchio di Carlo Collodi) c'è anche tanta sostanza. Il debutto pubblico ha tuttavia evidenziato anche diverse criticità, alle quali il team di sviluppo ha immediatamente dedicato tutte le sue attenzioni. Basandosi sul feedback dei giocatori, è intervenuto su aspetti quali la schivata, i movimenti di personaggio e nemici, la gestione della telecamera e del lock-on, i tempi di caricamento e il tutorial.

In attesa di saggiare con mano il lavoro di perfezionamento compiuto da allora, apprendiamo che gli sviluppatori, sempre sulla base delle impressioni fornite dai videogiocatori, hanno anche scelto di abbassare il livello di difficoltà di Lies of P. "Credo che molte persone, quando giocano ai soulslike, ritengano che siano parecchio difficili; non è molto facile approcciarsi a quei giochi... ma il nostro obiettivo per Lies of P è un altro", ha spiegato il Project Director Jiwon Choi nel corso di un'ospitata sul canale Twitch di Zackrawrr.

A quanto pare, il livello di difficoltà della demo si è rivelato una barriera difficile da superare per un buon numero di giocatori, per questo motivo il team ha optato per un abbassamento del livello d'impegno richiesto in modo da consentire a chiunque di godersi appieno la campagna principale e la sua storia, delle quali Neowiz Games va molto fiera: "Dovrebbe essere più facile per i giocatori... perché vogliamo che tutti possano godersi la narrazione di Lies of P", ha spiegato Choi.

A questo punto sorge spontanea una domanda: è stata semplicemente ammorbidita la curva di apprendimento all'inizio, o è stata anche ridotta la difficoltà delle fasi più avanzate? Potremo rispondere a queste domande solo quando Lies of P, che nel frattempo è già entrato in fase Gold, arriverà sugli scaffali il prossimo 19 settembre nelle versioni per PS4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.