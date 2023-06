Lies of P dà spettacolo nel nuovo trailer: data di uscita e demo disponibile, il link

Dopo il leak su Lies of P di Amazon Giappone, è tempo di osservare in azione l'ambizioso souls-like direttamente dal palco della Summer Game Fest, con tanto di annuncio della data di uscita.

Con lo spettacolare gameplay trailer che potete trovare in apertura a questa news, possiamo festeggiare l'imminente arrivo del titolo di Neowiz, che approderà sul mercato videoludico il prossimo 19 settembre 2023. L'avventura ispirata a Pinocchio approderà su PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One, con tanto di esordio al day one all'interno del catalogo del servizio Xbox Game Pass.

Per addolcire l'attesa, il team di sviluppo di Lies of P ha voluto sorprendere il pubblico con la pubblicazione a sorpresa di una demo gratis, già disponibile per il download su tutte le piattaforme. Di seguito, vi riportiamo il link al contenuto sulle diverse piattaforme:

In aggiunta, se siete curiosi di saperne di più, sappiate che sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra prova di Lies of P, nuova di zecca!