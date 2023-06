Lies of P: spunta in anticipo la data d'uscita, rivelata da Amazon Japan

Ancora leak per le date d'uscita dei giochi in arrivo nel 2023: dopo aver segnalato il leak sull'uscita di Blasphemous II dal PlayStation Store, il portale Gematsu fa notare che una situazione simile si sia verificata anche con Lies of P, intrigante Soulslike ispirato alla favola di Pinocchio.

Nello specifico il leak proviene questa volta da Amazon Japan, che ha messo in catalogo le versioni fisiche PlayStation 5 e PS4 di Lies of P con uscita prevista per il 19 settembre 2023. Solitamente i rivenditori nipponici mettono in prenotazione i giochi solo quando hanno assoluta certezza sulla data d'uscita, dunque è estremamente probabile che quanto emerso dalla divisione nipponica di Amazon corrisponda a verità.

Del resto Lies of P era già stato confermato per il Summer Game Fest negli scorsi giorni, pronto a mostrarsi attraverso un nuovo trailer che a questo punto dovrebbe rivelare in maniera ufficiale quando il Soulslike di Neowiz sarà disponibile sul mercato. Ancora poche ore prima dell'inizio dell'evento, previsto per le ore 21:00 italiane di oggi 8 giugno, e potremo nuovamente vedere in azione l'opera assieme alla sua data d'uscita.

Oltre alle versioni PS5 e PS4, ricordiamo infine che Lies of P farà il suo esordio anche su PC, Xbox Series X/S e Xbox One, con sbarco su Xbox Game Pass già al day one.