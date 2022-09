Lies of P, spuntano delle linee di dialogo inedite e sono esilaranti!

La pubblicazione dei requisiti per PC di Lies of P non è stato l'unico argomento di discussione relativo al titolo di Neowiz Games. Diversi utenti, infatti, si sono divertiti ad ascoltare e riascoltare delle linee di dialogo temporanee, o placeholder, spuntate online nelle ultime ore.

Nel video, pubblicato dall'utente Twitter TWTHEREDDRAGON, possiamo vedere in azione uno dei nemici del gioco mentre pronuncia delle frasi con l'enfasi dei giorni migliori, una sequenza diventata virale in pochissime ore.

La situazione relativa al doppiaggio di Lies of P è stata poi affrontata da un rappresentante dello studio di sviluppo attraverso un commento su YouTube. Quest'ultimo ha confermato che le linee di dialogo della build attuale del gioco sono, come già vi abbiamo anticipato, dei placheolder, ovvero dei file temporanei che saranno poi sostituiti quando la sessione di dialogo vera e propria avrà inizio.

Se siete curiosi di ascoltare queste famigerate linee di dialogo, vi basterà dare un'occhiata al video allegato in calce alla notizia. Buona visione!

In occasione di una recente intervista concessa dal Game Director Choi Ji-Won ai microfoni di IGN, è venuto inoltre fuori che i motivi della scelta di Pinocchio come protagonista di Lies of P sono fondamentalmente tre. Innanzitutto per il mondo in cui sono ambientate le sue storie, già abbastanza conosciuto e con una fanbase affermata. Questa cornice si è dimostrata molto dark e abbastanza sfaccettata, soprattutto per quanto riguarda la diversità delle ambientazioni. Tutti questi elementi hanno permesso agli sviluppatori di costruire un mondo che rispecchiasse la loro idea di partenza e potesse essere, nel contempo, apprezzato dal pubblico.

Vi ricordiamo che Lies of P uscirà nel 2023 su Games Pass e PC.