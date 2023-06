Lies of P in Standard e Deluxe Edition: prezzo, bonus preordine e accesso anticipato

Con l'annuncio della data di uscita di Lies of P, arriva anche l'apertura ufficiale dei preordini del souls-like ispirato alla fiaba di Pinocchio, di Carlo Collodi.

I giocatori che effettueranno un preordine dell'Action RPG in versione fisica riceveranno in omaggio il Set del Burattino Dispettoso, contenente uno speciale costume da sfoggiare in-game. Spazio anche a un periodo di Accesso Anticipato, con la possibilità di avventurarsi nell'Action RPG con 72 ore di anticipo rispetto al day one.



Il team di Neowiz ha inoltre confermato che gli acquirenti del gioco potranno scegliere tra due edizioni retail. Accanto alla Standard Edition, contenente soltanto una copia di Lies of P, troverà infatti spazio anche una Deluxe Edition. All'interno di quest'ultima, sono racchiusi:

Una copia fisica di Lies of P ;

; Una box da collezione ispirata a un antico tomo;

Una SteelBook in edizione limitata;

Un artbook cartonato;

La colonna sonora originale digitale;

Il set del Grande Venigni , contenente un costume comprensivo di cappotto e occhiali;

La versione Standard di Lies of P è proposta a, mentre la Deluxe Edition ha un prezzo di listino diPer scoprire tutti i dettagli su questa intrigante fusione tra il mondo di Pinocchio e le atmosfere in stile Bloodborne, potete scaricare la demo gratis di Lies of P