Lies of P è tradotto in italiano con doppiaggio ita, testi e sottotitoli?

Lies of P esce il 19 settembre: il Soulslike a metà strada tra Pinocchio e Bloodborne è uno dei giochi più attesi dell'autunno, ma c'è un particolare aspetto che merita di essere chiarito. Lies of é tradotto in italiano?

La prima cosa da dire è che Lies of P è localizzato in italiano ma non interamente: testi, interfaccia e sottotitoli sono tradotti nella nostra lingua mentre non c'è il doppiaggio in italiano, le voci sono doppiate unicamente in lingua inglese.

L'adattamento legato a tesi, menu, interfaccia e sottotitoli è disponibile in italiano, francese, tedesco, spagnolo, russo, giapponese, cinese semplificato e cinese tradizionale, portoghese brasiliano, polacco e coreano. Improbabile sperare che il doppiaggio italiano possa arrivare in seguito, in ogni caso per quanto riguarda la comprensione dei testi non ci saranno problemi dal momento che, come detto, sono tutti tradotti in italiano.

In attesa di mettere le mani sul gioco, ecco sei cose da sapere assolutamente su Lies Of P, ricordiamo che il gioco esce il 19 settembre su PC, PS5, PS4, Xbox One e Xbox Series X/S e dal day one anche su Xbox Game Pass e PC Game Pass, indubbiamente una bella occasione per provare questo Soulslike oscuro ispirato alla fiaba di Pinocchio... con una spruzzata di Bloodborne.