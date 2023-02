Lies of P: il nuovo trailer svela il mese di lancio su PC, PlayStation, Xbox e Game Pass

Lies of P, il soulslike tra Pinocchio e Bloodborne, ha finalmente una finestra di lancio ufficiale: il nuovo trailer confezionato da Neowiz fissa il mese di commercializzazione di questo ambizioso action ruolistico su PC, PlayStation, Xbox e Game Pass.

Nel riportarci tra i vicoli fumosi di Krat, la software house sudcoreana alza nuovamente il sipario sulla dimensione gotica di Lies of P per farci assistere alla 'genesi elettrica' di un possente boss, uno dei tanti automi assassini con cui dovremo confrontarci prima di ricongiungerci con Mr. Geppetto.

Come sottolineato più volte dagli stessi ragazzi di Neowiz, gli esseri che proveranno a ostacolare il cammino del nostro alter-ego daranno del filo da torcere anche al più esperto dei fan di soulslike, da qui la necessità di addentrarci in questa città in rovina per acquisire equipaggiamenti, armi e potenziamenti vari nel corso di una campagna principale che, come quella offerta da Lies of P, promette di essere molto longeva.

A detta di Neowiz, la commercializzazione di Lies of P è prevista per il mese di agosto del 2023 su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, con approdo dal day one nel catalogo dei titoli fruibili 'gratuitamente' dagli abbonati a Xbox Game Pass.